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Обстрел семьи на под Киевом: Правоохранители назвали основную версию

Фото из открытых источников

Сейчас полицейские устанавливают пути отхода стрелка

Правоохранители продолжают поиски мужчины, который сегодня, 12 октября, обстрелял автомобиль с семьей на Софиевской Борщаговке под Киевом. Сейчас полиция имеет основную версию инцидента. Об этом сообщает полиция Киевской области.

"При допросе свидетелей правоохранители установили, что люди получали угрозы о гражданско-правовых отношений. Сейчас это основная версия следствия, но также есть другие", - отметил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, сейчас правоохранители устанавливают пути отхода стрелка.

По предварительным данным, оружие, которое применил стрелок, было переделано.

Сейчас на месте происшествия работают патрульные, следователи и оперативники, а также криминалисты.

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Напомним, ранее мы писали, что под Киевом на Софиевской Борщаговке неизвестный в камуфляже расстрелял автомобиль с семьей. В результате водитель получил ранение. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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