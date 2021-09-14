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Общественный транспорт в красной зоне не будут останавливать, но есть условие, – Шмыгаль

Фото из открытых источников

Водители транспорта должны вакцинироваться, а для пассажиров будет сохраняться масочный режим и социальная дистанция

Общественный транспорт не будут останавливать в случае введения красной зоны карантина, но при определенных условиях. Водители и другой персонал должны быть вакцинированы от COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции.

"По транспорту, мы будем требовать вакцинации водителей и работников. Здесь подход будет для всех одинаковым – коллективы должны быть вакцинированными. В желтой зоне минимум одна доза, в красной зоне – две дозы вакцины. Что касается пассажиров, будет сохраняться масочный режим, социальная дистанция. В общественном транспорте требовать сертификаты – это нецелесообразно", – сказал глава правительства.

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Напомним, вчера, 13 сентября, Кабинет министров Украины принял изменения в постановление №1236, устанавливающие новые карантинные ограничения для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Постановление вступает в силу через 7 дней с момента публикации. В частности, теперь украинцы, имеющие COVID-сертификаты, смогут обойти большинство ограничений в желтых и красных зонах.

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