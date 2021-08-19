Образовательный процесс в Одессе начнется 1 сентября: Мэрия не позволила изменить дату

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Учебный год начинается в 1 сентября и длится не менее 175 учебных дней

Мэрия Одессы не позволила перенести начало учебного года ради продолжения курортного сезона в области. Об этом информирует пресс-служба мэрии.

"Образовательный процесс в школах Одессы начнется 1 сентября, в соответствии с разделом III Закона Украины "О полном общем среднем образовании"", — говорится в сообщении.

В мэрии также напомнили, что учебный год начинается в 1 сентября и длится не менее 175 учебных дней.

Согласно Закону, структура и продолжительность учебного года, а также занятий, отдыха между ними и формы организации образовательного процесса определяются педсоветом учебных заведений в пределах времени, предусмотренного образовательной программой.

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Напомним, ранее мы писали, что в Одесской области собираются перенести на 20 сентября начало учебного 2021-22 года ради продолжения курортного сезона. Такое решение может дополнительно принести до 300 млн грн поступлений в местный бюджет от туризма.