Образовательный омбудсмен заявил, что требование носить обязательную школьную форму является незаконным

Первый образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев Фото из открытых источников

Он призвал прекратить требовать от детей одевать то, что им не нравится

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что требовать у учащихся носить школьную форму – незаконно. По его словам, школьная одежда должна быть удобной, по сезону, и соответствовать возможностям семьи. Об этом сообщает "Укринформ".

Омбудсмен напомнил, что еще в 2019 году президент Украины отменил указ о школьной форме для школьников. Согласно закону об образовании, родители могут купить ребенку школьную форму, только если это поддерживают.

В то же время Конвенция ООН о правах ребенка четко отмечает, что государства обязуются уважать право ребенка на сохранение индивидуальности, не допуская противозаконного вмешательства.

Горбачев отметил, что если ребенок лишается части или всех элементов своей индивидуальности, государства-участники обеспечивают ему помощь и защиту для восстановления его индивидуальности.

Образовательный омбудсмен призвал прекратить требовать от детей одевать то, что им не нравится.

"Это требование абсолютно незаконно. Конечно, школьная одежда должна быть удобной, по сезону, и соответствовать возможностям семьи. Но выставлять любые требования является неправильным и незаконным", – подчеркнул Горбачев.

В свою очередь, заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий добавляет, что требование школьной формы может быть в отдельном учебном заведении, и решение об этом принимается совместно с родителями.

"Так или иначе, это должно быть общее решение всех участников образовательного процесса, в том числе и родителей. На уровне учреждения образования принимается решение", - сказала Мандзий.

По ее словам, требования МОН о том, что все дети должны ходить исключительно в конкретной школьной форме, конкретного производителя – точно нет.

Напомним, ранее Первая леди Украины Елена Зеленская, министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр образования Сергей Шкарлет и шеф-повар Евгений Клопотенко презентовали новое меню для украинских школ, которое рассчитано на четыре недели. Оно состоит из 160 блюд.