Образовательный омбудсмен заявил, что требование носить обязательную школьную форму является незаконным
Он призвал прекратить требовать от детей одевать то, что им не нравится
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что требовать у учащихся носить школьную форму – незаконно. По его словам, школьная одежда должна быть удобной, по сезону, и соответствовать возможностям семьи. Об этом сообщает "Укринформ".
Омбудсмен напомнил, что еще в 2019 году президент Украины отменил указ о школьной форме для школьников. Согласно закону об образовании, родители могут купить ребенку школьную форму, только если это поддерживают.
В то же время Конвенция ООН о правах ребенка четко отмечает, что государства обязуются уважать право ребенка на сохранение индивидуальности, не допуская противозаконного вмешательства.
Горбачев отметил, что если ребенок лишается части или всех элементов своей индивидуальности, государства-участники обеспечивают ему помощь и защиту для восстановления его индивидуальности.
Образовательный омбудсмен призвал прекратить требовать от детей одевать то, что им не нравится.
"Это требование абсолютно незаконно. Конечно, школьная одежда должна быть удобной, по сезону, и соответствовать возможностям семьи. Но выставлять любые требования является неправильным и незаконным", – подчеркнул Горбачев.
В свою очередь, заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий добавляет, что требование школьной формы может быть в отдельном учебном заведении, и решение об этом принимается совместно с родителями.
"Так или иначе, это должно быть общее решение всех участников образовательного процесса, в том числе и родителей. На уровне учреждения образования принимается решение", - сказала Мандзий.
По ее словам, требования МОН о том, что все дети должны ходить исключительно в конкретной школьной форме, конкретного производителя – точно нет.
Напомним, ранее Первая леди Украины Елена Зеленская, министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр образования Сергей Шкарлет и шеф-повар Евгений Клопотенко презентовали новое меню для украинских школ, которое рассчитано на четыре недели. Оно состоит из 160 блюд.