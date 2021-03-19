Образовательный омбудсмен раскритиковал школьную программу из-за нагрузки учащихся

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Он считает недопустимым, когда учащиеся 5 – 7 классов имеют по 8 уроков в день

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев раскритиковал новую типовую образовательную программу для 5 – 9 классов, в которой сохраняется чрезмерная нагрузка. Он считает недопустимым, когда учащиеся 5 – 7 классов имеют по 8 уроков в день. Об этом он заявил во время диалоговой платформы "Образование Украины 2021: стратегические цели в действии", передает "24 канал".

По словам уполномоченного, необходимо предложить внести изменения в санитарный регламент, чтобы включить в учебную нагрузку часы, выделенные на уроки физкультуры.

"Относительно количества уроков физической культуры, то они не включены в программу с нагрузкой учащихся, но их должно быть не менее трех занятий в неделю для каждого класса.

Я не разделяю оптимистической оценки типичной образовательной программы, потому что она сохранила огромную перегрузку учеников, и наши дети в 5, 6, 7 классе имеют по 7-8 уроков. Это абсолютно недопустимо. Это надо менять", – заявил Горбачев.

Так, в соответствии с учебными планами новой типовой образовательной программы для учащихся предусмотрено увеличение количества учебных часов на изучение таких предметов:

украинский язык – на 3,5 часа (с 13,5 до 17 часов);

иностранный язык – на 2,5 часа (с 15 до 17,5 часа);

математика – на 5 часов (с 20 до 25 часов);

естественные предметы – на 2 часа (с 30 до 32 часов);

информатика – на 1,5 часа (с 7 до 8,5 часа).

Напомним, Министерство образования и науки утвердило типовую образовательную программу для 5-9 классов учреждений общего среднего образования, которое определяет учебную нагрузку учащихся, в любом этом году. В общем, для учащихся 5-х классов предусмотрено 28-часовое обучение в течение 5 дней, для 6-ых классов - 31-часовое, для 7-ых – 32-часовое. Восьмиклассники и девятиклассники должны учиться в школе не менее 33 часов.