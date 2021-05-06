Образовательный омбудсмен раскритиковал идею отмены ВНО

Первый образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев Фото из открытых источников

Такое предложение Горбачев считает шагом к процветанию коррупционности при дальнейшем поступлении в вузы

Отмена Внешнего независимого оценивания (ВНО) может привести к дальнейшему развитию коррупционных схем при поступлении в учреждения высшего образования. Об этом в интервью УНИАН сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

"Я крайне негативно отношусь к идее отмены ВНО. Это означало бы чрезвычайно высокие риски возвращения коррупции во время вступительных экзаменов в учреждения высшего образования. Опасность отмены ВНО существует. Это не теория заговора и не поиск "зрады": такие попытки были и есть с самого момента введения ВНО", - отметил он.

По словам Горбачева, в прошлом году после отмены пробного ВНО он получил информацию о готовящемся решении отменить Внешнее независимое оценивание вообще.

"Думаю, только просто оглушительный общественный резонанс и общественное сопротивление, когда эта информация стала известна, не позволили это сделать", - пояснил специалист.

При этом образовательный омбудсмен выразил неодобрение решения об отмене ГИА в этом году.

"Отменяя ГИА, мы теряем возможность эффективно оценить результат работы школы. Государственная итоговая аттестация (ГИА) - это итог работы ученика на определенном уровне образования. Проводится после завершения 4, 9 и 11 класса. ГИА нужно для понимания, насколько ученики усвоили то, что предусмотрено Государственным стандартом и образовательной программой", - отметил Горбачев.

Кроме этого, специалист акцентировал внимание на том, что правильнее было бы, чтоб ГИА в форме ВНО не сдавали выпускники школ, которые не планируют поступать в учреждения высшего образования. Однако, они могли бы сдать ГИА в учебном заведении по программе, которую составит школа.

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Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла законопроект №5014, предусматривающий освобождение выпускников от обязательного прохождения государственной итоговой аттестации. 28 апреля соответствующий закон вступил в силу.