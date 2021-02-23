Образование в Украине: Школы смогут сами разрабатывать учебные планы

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Их можно будет воплощать на основе образовательной программы

Украинские школы смогут разрабатывать свою образовательную программу для 5-9 классов на основе недавно утвержденной Министерством образования и науки типовой образовательной программы. Об этом говорится в разъяснении ведомства для образовательной и родительской общественности относительно практического применения новой типовой образовательной программы, передает "Освіта.uа".

Как отмечается, образовательная программа учреждения должна включать учебный план, основанный на одном из вариантов типовых учебных планов.

При этом добавляется, что педагогический совет должен составить годовой план, а руководитель утвердить его. В нем обязательно должны быть перечень учебных предметов или интегрированных групп, список выборочных дисциплин, а также школьная нагрузка за неделю в часах.

Кроме этого, школа самостоятельно может определять график учебного процесса в соответствии с объемом нагрузки, установленным соответствующим планом.

"Поэтому расписание уроков составляется учебным заведением самостоятельно на основании годового учебного плана, который был разработан педагогическим советом учебного заведения и утвержден руководителем учебного заведения", - сообщили в МОН.

Соответствующее заявление было сделано со ссылкой на законопроект №463-IX от 16.01.2020 "О полном общем среднем образовании".

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Ранее сообщалось, что МОН определило учебную нагрузку для школьников 5-9 классов. Оно, по сравнению с действующим, не претерпело изменений.