Образование тромбоза в ходе болезни COVID-19: Врач назвал главные признаки

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Для его избежания следует принимать антикоагулянты

Тромбоз является наиболее опасным осложнением в ходе коронавирусной болезни. Об этом сообщил сосудистый хирург клиники сосудистой хирургии Национального военно-медицинского центра Министерства обороны "главный военный клинический госпиталь" Александр Борковец, передают fakty.ua.



"Признаки артериального тромбоза - боль и ощущение холода в ногах, онемение, бледность кожи. Человеку нужна немедленная помощь. Если в течение шести часов кровообращение не восстановить, может возникнуть необратимая ишемия нижних конечностей, гангрена и последующая ампутация. При венозном тромбозе в ногах появляются отеки, боли и синюшность", - отметил он.

По словам Борковца, сам тромбоз происходит в капиллярах, вследствие чего на коже часто появляется сыпь. Также из-за сосудистого спазма поднимается давление. А на повышение температуры капилляры могут реагировать не только расширением, но и спазмом: кожа бледная, а руки и ноги холодные.

При этом специалист пояснил, что артериальный тромбоз часто возникает как осложнение у пациентов с мерцательной аритмией. Чтобы предупредить в желудочках сердца образование тромбов (они могут "полететь" в сосуды головного мозга или ног), следует постоянно принимать антикоагулянты. Важными компонентами они являются во время цикла лечения COVID-больных. В частности, нарушения ритма, высокая температура, при которой частота сокращений увеличивается, приводят к сердечной и дыхательной недостаточности.

Также врач отметил, что в группе риска находятся пациенты с варикозной болезнью, которым грозит флеботромбоз.

"Коронавирусная инфекция - своеобразный экспресс-тест для организма: где слабо, там и рвется. Болезнь - это, в первую очередь, проверка иммунной системы. К сожалению, все мы так или иначе переболеем, причем не один раз. Для того чтобы потери были минимальными, хронические заболевания надо контролировать", - подытожил Борковец.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили о вероятной связи между вакциной против коронавируса COVID-19 производства компании AstraZeneca и случаями образования тромбов.







