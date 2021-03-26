Обострение на Донбассе: Зеленский инициирует переговоры с лидерами "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

По словам президента, 2021-ый год сопровождается целым рядом нарушений "режима тишины"

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует проведение переговоров с лидерами "нормандской четверки" из-за гибели четырех украинских военных в результате обстрелов НВФ вблизи поселка Шумы. Об этом глава страны сообщил в своем Telegram-канале.

"По моему поручению Главнокомандующий Вооруженных сил Украины немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела. Представителям Украины в Трехсторонней контактной группе поручено инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров "нормандского формата". В ближайшее время я проведу разговоры со всеми лидерами "нормандской четверки", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, с начала 2021 года наблюдается рост эскалации. Обострение ситуации на востоке страны стало особенно заметным в первые месяцы режима прекращения огня.

"Дальнейшее движение в выполнении всех других договоренностей и решения ситуации на востоке Украины невозможны под звуки выстрелов и взрывов. Чтобы слышать друг друга во всех смыслах слова – на Донбассе должна воцариться всеобъемлющая и стабильная тишина", - отметил президент.

Напомним, что сегодня на Донбассе из-за обстрела незаконных вооруженных формирований в районе поселка Шумы погибло четверо украинских военнослужащих. НВФ открыли огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Украинская делегация ТКГ обратилась к ОБСЕ с просьбой провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности относительно этого вопроса.