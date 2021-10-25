Облгазы намерены повысить тарифы на доставку, - СМИ

Больше всего поднять тарифы за кубический метр предлагает "Луганскгаз" - с 1,55 грн до 8,41 грн

Газораспределительные компании предлагают с января 2022 года поднять цены на услугу по распределению газы от 30% до более чем в 4 раза. Об этом свидетельствуют проекты тарифов, опубликованные на сайтах каждой отдельной газораспределительной компании.

Таким образом, средний тариф на распределение по стране может вырасти с нынешних 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. об.

Больше поднять тарифы за кубический метр предлагают для "Луганскгаза" - с 1,55 грн до 8,41 грн и "Уманьгаза" - с 1,78 грн до 8,91 грн.

Кроме того, тариф "Одессагаза" хотят поднять с 0,84 грн до 4,52 грн. Столичный "Киевгаз" предлагает поднять стоимость своих услуг с 0,31 грн до 0,83 грн, "Киевоблгаз" – с 1,45 грн до 3,39 грн за куб. м.

Малейшие изменения в тарифе могут принять для "Газопостачсервіс" - с 2,46 до 3,01 грн за куб.м, "Шепетовкагаз" - с 1,09 до 1,88 грн за куб. м и НГХП "Сера" - с 1,14 до 1,58 грн за куб. об.

Более подробную информацию по каждой газораспределительной компании в стране можно посмотреть на сайте самой компании.

Как сообщает УНИАН, это лишь проекты тарифов на 2022 год, которые еще даже не представлены на рассмотрение регулятору. Кроме того, обычно финальные утвержденные тарифы значительно ниже предложенных компаниями.

Также собеседник пояснил, что повышение тарифа связано с ростом рыночной стоимости газа.

"В тарифе газ для производственно-технологических расходов заложен в размере 5 800 гривен за тысячу кубов, а рыночная стоимость газа сейчас 34 тысячи гривен", - рассказали изданию.

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Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" рассчитывает, что к маю следующего года цена на газ стабилизируется.