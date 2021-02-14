Облака и мороз: Прогноз погоды на сегодня

Синоптики предупреждают об ожжеледице на дорогах большинства областей

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В Украине сегодня, 14 февраля ожидается преимущественно сухая и облачная погода. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что в воскресенье в стране будет облачно с прояснениями. В западных областях, а ночью и в северных, ожидается небольшой снег. На остальной территории украины существенных осадков не ожидается.

При этом синоптики предупреждают о гололедице на дорогах большинства регионов. Ветер сегодня северо-западный и западный, со скоростью 7-12 метров в секунду, однако местами прогнозируют порывы 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха днем в среднем составит от -3 до -8 градусов по Цельсию. В то же время на северо-востоке ожидается до -11 градусов, а в западных и южных областях - от 1 до 6 градусов ниже нуля. В Карпатах сегодня днем будет от 8 до 13 градусов с отметкой "минус".

Прогноз погоды на 14 февраля 2021 года Укргідрометцентр

В Киеве и области в воскресенье ожидаются порывы ветра 15-18 метров в секунду и небольшой снег, но днем обойдется без существенных осадков. Столбики термометров днем в столице будут находиться на уровне 3-5 градусов мороза, а в Киевской области – от -3 до -8 градусов по Цельсию.

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Напомним, недавно "Укргидрометцентр" дал прогноз погоды в Украине на февраль. Ожидалось, что средняя температура воздуха будет выше средних многолетних значений на 1,5-2 градуса.