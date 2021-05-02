Облачно с прояснениями и до +24 градусов: Синоптики дали прогноз погоды на завтра

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В Киеве переменно облачная погода, без осадков

В Украине 3 мая будет преобладать переменно облачная погода и без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Исключение составят восточные регионы, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области. Там ожидаются дожди с грозами.

Температура воздуха днем составит на западе от +10 до +15 градусов, на севере - от +12 до +19, на востоке - от +21 до +24, на юге - от +19 до +22, в центре - от +13 до +22.

В Киеве также облачно с прояснениями, температура воздуха днем максимально прогреется до +15 градусов.

Укргидрометцентр

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Напомним, что в этом году синоптики прогнозируют аномально жаркое лето. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.