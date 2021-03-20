Облачно с прояснениями и без осадков: Синоптики дали прогноз погоды на завтра

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В Киеве также прогнозируется переменно облачная погода

В Украине 21 марта по всей территории установится переменно облачная погода, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Температура воздуха днем на западе будет колебаться от +4 до +8 градусов, на севере, востоке и в центре - от +4 до +7, на юге - от +5 до +9.

Укргідрометцентр

В Киеве также прогнозируется переменно облачная погода, без осадков, температура воздуха днем до +7 градусов.

Между тем, народные синоптики уже дали свой прогноз относительно того, каким будет нынешнее лето. Подробнее - по ссылке.