ОАСК отказал Тупицкому в иске против Управления госохраны

Глава КСУ Александр Тупицкий Конституционный суд Украины

Александр Тупицкий не предоставил доказательств, подтверждающих опасность "его правам и интересам"

Окружной административный суд города Киева отказал отстраненному главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в обеспечении иска против Управления государственной охраны относительно недопуска его на рабочее место в КСУ. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Согласно сообщению, в суде отметили, что Тупицкий не предоставил доказательств, подтверждающие опасность "его правам и интересам".

"8 февраля в открытом судебном заседании ОАСК постановил – отказать в его (исковом заявления, – ред.) удовлетворения, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для этого.

Истцом не предоставлено надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение существования очевидной опасности причинения вреда его правам и интересам до принятия решения по этому делу.

По мнению суда, применение избранных истцом мер обеспечения иска не может быть основано на тех обстоятельствах, которыми истец обосновывает заявленные исковые требования, поскольку эту оценку суд предоставляет исключительно во время рассмотрения дела по существу", - отметили в Окружном админсуде.

Напомним, в конце декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранение председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

Как сообщалось, на заседании 5 января Конституционный суд рассмотрел вопрос о ситуации, которая сложилась в связи с изданием президентом Владимиром Зеленским указа об отстранении председателя КС Александра Тупицкого. Конституционный суд отметил свою независимость и неприкосновенность и призвал все органы государственной власти придерживаться Основного закона Украины и не вмешиваться в работу суда.

Недавно председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого не допустили на рабочее место. Тогда он заявил, что готовится написать заявление о блокировании деятельности Конституционного суда, о недопуске его к работе и о влиянии на деятельность государственного деятеля.