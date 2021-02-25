Нынешний год может стать самым неурожайным за семь лет, - синоптик

Фото из открытых источников

Причиной этому могут быть неблагоприятные погодные условия и длительные морозы

В Украине 2021-ый год может быть неурожайным и побить все рекорды в течение последних семи лет. Об этом сообщил синоптик Леонид Горбань, передает "Апостроф".

"2021 год-год Сатурна. Ожидается самый неурожайный год из всех семи лет под управлением планет. А в 2024 году-очень жестокая засуха. Я дал эти расчеты в Верховную Раду и Кабмин", - заявил он.

При этом Горбань добавил, что начало марта не будет теплым.

"Первые семь дней марта ожидаются минусовые температуры: 1 и 2 марта будет около нуля градусов, а с 3 по 7 марта - до 5-7 градусов мороза",- пояснил специалист.

По словам синоптика, трудно дать точный прогноз относительно прихода весны в Украину, поскольку неизвестно, когда растает большое количество снега.

"В марте есть период дождей, и если они уйдут - будет проблема. Киевская дамба немножко потечет. Хотя есть такая древняя народная примета: если старый Новый год выпадает под нарастающую Луну, то ждите большой воды. А в этом году наоборот: 13 января была убывающая Луна",- отметил Горбань.

Кроме этого, синоптик предупредил, что морозы могут быть даже в начале апреля, а май не будет отличаться жарой.

Новости по теме: Женский день: Как будут отдыхать украинцы 8 марта и чего ожидать от погоды

Ранее сообщалось, что сегодня, по данным синоптиков, в Украину придет настоящая весна. Ожидается солнечная погода, а столбик термометра местами поднимется до +16 градусов.