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НВФ открыли КПВВ "Еленовка" под Донецком: Как он будет работать

Фото из открытых источников

Пропускной пункт будет работать с 9:00 до 16:30

Незаконные вооруженные формирования открыли контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Еленовка" под Донецком. Об этом сообщили "Новости Донбасса".

Как отмечается, начиная с 6 сентября, КПВВ будет работать с 9:00 до 16:30.

Кроме этого, пропускной пункт НВФ соединен с дорожным коридором украинского КПВВ "Новотроицкое".

В ОРДЛО также назвали условия, по которым будет осуществляться пересечение линии разграничения:

  • необходимо получить разрешение "межведомственного штаба ДНР";
  • заполнить бланк-согласие "на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования", или сдать экспресс-тест на COVID за 730 грн (1900 рублей).

В случае получения отрицательного результата теста нужно дать согласие на 14-дневную самоизоляцию. При положительном результате направляют в больницу.

При этом для выезда с неподконтрольных территорий нужно иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории.

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Напомним, что ранее Украина открыла на Донбассе все пункты пропуска, но незаконные вооруженные формирования блокировали их работу и пропускали людей лишь на двоих - на КПВВ "Новотроицкое" и "Станица Луганская".

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