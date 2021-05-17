"Нужно не бояться критики, а делать так, чтобы критики не было". Украинцы о том, почему нынешняя власть так боится свободы слова

Власть президента Зеленского настолько боится критики, что закрывает те СМИ, которые осмеливаются говорить правду о происходящем в стране, а не то, что хотят слышать чиновники. Простые украинцы возмущены происходящим, ведь цензура в демократической стране - это недопустимо. Своим мнением они поделились в передаче "Чуємо кожного".

"Людей не просто не хотят слышать, но даже мысли об этом не допускают. Надо не бояться критики, а делать так, чтобы критики не было. Как говорится: боишься волка - не иди в лес", - говорит житель Ужгорода.

"Власть страшно боится критики. Поэтому и уничтожает тех, кто ее критикует: оппозицию, СМИ. Не дают никому и нигде сказать даже слова", - сетует одессит.

"Очень жаль, что закрыли независимые СМИ. Были правдивые каналы, с адекватными ведущими и экспертами, которые говорили правду. А это власти не нравится", - считает одесситка.

"Почему мне кто-то должен указывать, что я должна смотреть?!" - возмущается жительница Мариуполя.

"То, что запрещают независимые СМИ - это неправильно. Власть нужно критиковать. Чем больше критиковать - тем больше толку будет", - уверена киевлянка.