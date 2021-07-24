Нуждается в помощи 30-ти летний Сергей Бабий из Киева, которому необходима операция по замене сердечного клапана

Сергей Бабий 112ua.tv

У телеоператора "Першого Незалежного", 30-летнего Сергея Бабия, в прошлом году выявили порок сердца. Научный диагноз - комбинированный аортальный порок с преобладанием недостаточности.

В сентябре этого года у Сергея срочная операция по замене клапана на сердце (протезирование аортального клапана и восходящей аорты в условиях искусственного кровообращения) и долговременная реабилитация.

Справки и анализы из Национального научного центра Института кардиологии им. академика Стражеска и Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. М. Амосова можно посмотреть на снимках.

Стоимость операции и реабилитации - 150 000 грн.

Все кто имеет возможность помочь финансово - перечисляйте, пожалуйста, средства на карту Монобанка. Важна каждая гривна.

Реквизиты для помощи:

Бабий Сергей Вадимович

5375 4141 2842 0873