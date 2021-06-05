Новый рекорд: В Украине за сутки сделали почти 57,5 тыс. прививок от COVID-19

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Всего за весь период проведено 1 323 163 прививки

За минувшие сутки, 4 июня, в Украине прививка от коронавируса COVID-19 получила рекордное количество человек - 57 440 человек. Об этом сообщает пресслужба МОЗ.

Согласно сообщению, одну дозу получили 53 710 человек, полностью завершили процесс иммунизации, то есть получили две дозы, 3 730 человек.

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В целом от начала вакцинальной компании привито 1 177 373 человека, из них получили 1 дозу – 1 177 371 лицо, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 145 792 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей).

Как отмечается, по состоянию на 05 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 635 704 человека.

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Напомним, на выходных, 5-6 июня, начнут работу центры массовой вакцинации от COVID-19 еще в семи городах Украины.