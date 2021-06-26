Новый рекорд: В Украине за сутки сделали более 97 тыс. прививок от COVID-19

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Всего проведено 2 422 475 прививок.

За минувшие сутки, 25 июня, в Украине прививка от коронавируса COVID-19 сделали рекордном количестве людей - 97 130. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Согласно сообщению, накануне одну дозу получили 36 540 человек, полностью иммунизированные - 60 590 человек.

Известно, что по состоянию на 24 июня в список ожидания вакцинации от COVID-19 записался 742 181 человек.

Как отмечается, от начала вакцинальной кампании привито 1 871 511 человек, из них получили 1 дозу – 1 871 509 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 550 966 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей).

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Напомним, ра минувшие сутки в Украине выявили 756 случаев коронавируса, умерли 35 больных, выздоровели 1835 инфицированных.