Новый рекорд: В Украине за сутки сделали более 167 тыс. COVID-прививок

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За весь период вакцинальной кампании сделали 6 237 706 прививок

За минувшие сутки, 5 августа, в Украине сделали рекордное количество прививок от коронавируса COVID-19 – 167 383. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно сообщению, накануне одну дозу получили 98 447 человек, полностью иммунизированы – 68 936 человек. В течение суток работали 894 мобильные бригады, 2709 пунктов прививки и 301 центр вакцинации.

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Как отмечается, от начала вакцинальной кампании привито 3 953 542 человека, из них получили одну дозу – 3 953 540 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 284 166 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

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Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине могут ввести повторную вакцинацию от COVID-19 для лиц, прошедших иммунизацию.