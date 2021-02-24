Новый рекорд Украины: В Ужгороде приготовили самый большой блин страны

На весь процесс приготовления потратили два дня

Накануне в одном из заведений Ужгорода приготовили гигантский блин, который попал в Книгу рекордов Украины. Об этом сообщает "Укринформ".

Согласно сообщению, над созданием такого рекордсмена работали шесть человек в течение двух дней. Общие размеры блина - 7,17 м на 3,09 м.

Для приготовления использовали 150 л молока, 150 яиц, 6 кг сливочного масла, 9 литров растительного масла, 7 кг сахара, 2 кг соли и 75 кг муки, а на начинку ушло 45 кг творога, 2,5 кг какао и 2,5 кг сахарной пудры.

Новости по теме: В Черкассах зафиксировали температурный рекорд: Город стал самым холодным в Европе

"Рекордный блин мы составили из 1000 блинчиков, они слеплены специальным пищевым скрепителем. Наполнили его творогом, а сверху посыпали сахарной пудрой и какао", - рассказала владелица заведения Виолетта Бурлака.

По ее словам, идея появилась в прошлом году, акцию решили устроить для сотрудников заведения, которые томятся без работы в карантин - для того, чтобы их подбодрить.

Как отмечается, после фиксации рекорда блин раздадут бесплатно участникам акции и ужгородским семьям, которые нуждаются в поддержке.

Новости по теме: Украинка установила национальный рекорд быстрее всех поднявшись на самый высокий вулкан мира

Напомним, недавно в Буковеле 87-летний лыжник-любитель сумел установить рекорд Украины.