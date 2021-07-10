Новый рекорд прививок: За сутки почти 115 тысяч украинцев вакцинировали от COVID-19

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В это время работали 697 мобильных бригад, 1 562 пункта прививки и 38 центров вакцинации

В Украине установлен новый рекорд прививок за сутки. 9 июля 2021 года 114 660 человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 53 820 человек, полностью иммунизированы - 60 840 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в своем Facebook

Отмечается, что в течение суток работали 697 мобильных бригад, 1 562 пункта прививки и 38 центров вакцинации.

Отмечается, что по состоянию на 9 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 788 697 человек.

В ведомстве также добавили, что от начала вакцинальной кампании привито 2 277 228 человек, из них получили 1 дозу – 2 277 226 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 143 442 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 3 420 668 прививок.

Напомним, ранее Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что количество украинцев, которые намерены вакцинироваться от коронавирус COVID-19, выросла по сравнению с прошлым годом