Новый локдаун в Украине могут ввести уже в ноябре, - Минздрав

Игорь Кузин РБК-Украина

Однако в ведомстве отмечают, что такого развития событий можно избежать

Уже в ноябре в Украине могут ввести локдаун, ведь именно в это время, по прогнозам, страна приблизится к красной зоне эпидемиологической опасности. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью ВВС News Украина.

"По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре", - заявил санитарный врач.

В то же время он отметил, что если украинцы будут делать прививки и придерживаться социальной дистанции, то локдаун можно будет оттянуть на декабрь-январь или вовсе не допустить.

Как отметил Кузин, решение о локдауне принимает местная власть, но если ситуация сильно ухудшится, то локдаун по всей стране могут ввести на национальном уровне.

Кроме этого, главный санитарный врач, отвечая на вопрос о том, какой из регионов накроет первым, рассказал, что сейчас ухудшение есть во всех регионах. Однако больше всего страдают восточные и западные области Украины, там фиксируют несколько больше больных, чем в других.

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Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что во время новой волны коронавируса в столице не планируют закрывать детские сады и начальную школу на карантин.