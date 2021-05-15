Новый фильм "Паломницы" Оксаны Марченко расскажет об одержимых людях

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В это воскресенье, 16 мая, выйдет новый фильм авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница". Он покажет Почаевскую Лавру и расскажет об одержимых людях.

В этом эпизоде телеведущая отправится в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру. Этой обители уже более восьмисот лет. Одна из главных святынь монастыря – отпечаток ступни Богородицы, вокруг которого собирается целебная вода. Откуда он взялся в главном соборе, Оксана Марченко расскажет в своем фильме.

В этом монастыре находят умиротворение одержимые люди. На первый взгляд, они ведут себя, как сумасшедшие. Но никакая медицина не может определить диагноз и помочь. Легче им становится только в святых местах с молитвой на устах. Но чем ближе они к Богу, тем больше странных вещей с ними происходит.

Новый эпизод можно посмотреть уже в это воскресенье, 16 мая, в 15:00. А если хотите поделиться своей историей, как вера в Бога помогла вам пережить жизненные трудности, заходите на сайт palomnitsa.com.ua и становитесь душевным донором.