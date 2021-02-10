Новые штаммы коронавируса расширили географию распространения, - ВОЗ

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Южноафриканский штамм зафиксировали в 44 государствах

Штамм коронавируса, который впервые появился в Великобритании в декабре прошлого года, уже зафиксировали в 86 странах. Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.

В то же время эксперты отмечают, что штаммы из Японии, Бразилии и ЮАР также продолжают шириться в мире. В частности, "японский" коронавирус уже подтвердили в 15 странах.

Отмечается, что южноафриканский штамм зафиксировали в 44 государствах.

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Напомним, ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавирус,а который впервые появился в Великобритании в декабре прошлого года является более смертоносным, чем его разновидности, которые были известны ранее.

Вместе с тем группа исследователей из Оксфордского университета отметили, что они разработают вакцину против новых штаммов коронавируса появились в Великобритании и других странах.

Позже заместитель министра здравоохранения Великобритании Надим Захави заявил, что сейчас в мире существует около четырех тысяч вариантов коронавирусной инфекции.