Новые штаммы коронавируса расширили географию распространения, - ВОЗ
Южноафриканский штамм зафиксировали в 44 государствах
Штамм коронавируса, который впервые появился в Великобритании в декабре прошлого года, уже зафиксировали в 86 странах. Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.
В то же время эксперты отмечают, что штаммы из Японии, Бразилии и ЮАР также продолжают шириться в мире. В частности, "японский" коронавирус уже подтвердили в 15 странах.
Отмечается, что южноафриканский штамм зафиксировали в 44 государствах.
Напомним, ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавирус,а который впервые появился в Великобритании в декабре прошлого года является более смертоносным, чем его разновидности, которые были известны ранее.
Вместе с тем группа исследователей из Оксфордского университета отметили, что они разработают вакцину против новых штаммов коронавируса появились в Великобритании и других странах.
Позже заместитель министра здравоохранения Великобритании Надим Захави заявил, что сейчас в мире существует около четырех тысяч вариантов коронавирусной инфекции.