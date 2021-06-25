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Новые штаммы коронавируса продолжат появляться, но это можно предотвратить, - ВОЗ

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус

 Фото из открытых источников

Коронавирус мутирует во время передачи от одного человека к другому

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус предупредил о появлении новых штаммов коронавируса. По его словам, вирус продолжит мутировать, но это можно предотвратить. Об этом речь шла на заседании ВОЗ в Женеве.

Как пояснил глава ВОЗ, коронавирус мутирует во время передачи от одного человека к другому, поэтому уменьшив количество передач, можно остановить его мутацию.

"Ожидаются новые варианты, о которых будут сообщать и впредь - это то, что делают вирусы, они эволюционируют, - но мы можем предотвратить появление новых вариантов, предотвращая передачу COVID-19. Все достаточно просто: больше передач, больше вариантов. Меньше передач, меньше вариантов", - сказал он.

Напомним, сейчас известно о целом ряде штаммов коронавируса. Наиболее известные из них - "британский", "южноафриканский" и "индийский", получивший название "Дельта".

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Ранее сообщалось, что в Минздраве назвали пять наиболее опасных COVID-штаммов.

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