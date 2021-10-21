Новые правила перевозок на время карантина: Что происходит на киевском вокзале

Пассажиры должны предъявить COVID-документ или отрицательный ПЦР-тест

В Украине с сегодняшнего дня начали действовать новые правила перевозок пассажиров внутри страны. Сейчас на столичном вокзале наблюдается напряженная ситуация. Об этом сообщил "РБК-Украина".

Как отмечается, пассажиры теперь должны предъявлять не только билет на транспорт и паспорт, но и COVID-документ о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. При этом, тест должен быть сделан за 72 часа до поездки.

Так, новые правила перевозок начали действовать во всех видах транспорта, включая самолеты, автобусы и поезда.

Сейчас в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале людно, контролировать перевозку пассажиров начала полиция, которая регулярно дежурит на вокзале.

Также, как результат проверки документов, посадка пассажиров на поезда отнимает больше времени, чем раньше. Предоставить COVID-документ можно как в электронном, так и в бумажном виде.

В частности на поезд "Интерсити" выстроилась небольшая очередь, но все пассажиры успели вовремя занять свои места в вагонах до отправки поезда.

Известно, что одному пассажиру отказали в поездке. Однако, он не учинил скандала, а просто покинул очередь.

Кроме этого, в помещении железнодорожного вокзала установили пункт экспресс-тестирований на COVID-19, которые стоят 350 гривен.

Однако, на автостанции возле железнодорожного вокзала, где перевозки в основном осуществляют частники, никакие карантинные проверки пока не проводят - люди свободно занимают места в маршрутках и автобусах.

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Как сообщалось ранее, новые правила пассажирских перевозок не будут распространяться на общественный транспорт в городах и перевозки внутри одной области.