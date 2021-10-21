Новые правила перевозки пассажиров: В УЗ рассказали, какие варианты проезда есть для невакцинированных

Александр Перцовский Укрзализныця

Люди могут вакцинироваться прямо на вокзале и получить справку, чтобы пройти в поезд, или сделать экспресс-тест

В Украине сегодня, 21 октября, начали действовать новые требования для проезда в поездах между областями. В частности, в транспорт допускаются вакцинированные против коронавируса пассажиры. Также в "Укрзализныце" рассказали, какие варианты проезда является для невакцинированных граждан. Об этом сообщил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци", и. о. члена правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский во время брифинга, который транслировал "Перший Незалежний".

"Для того, чтобы все пассажиры, которые не имеют вакцинации, могли ехать – мы развернули 5, а сейчас добавили еще 2 центра вакцинации прямо здесь на вокзалах. То есть те люди, которые приезжают заранее, они могут получить вакцину непосредственно на вокзале. Плюс по договоренности с Минздравом выдается сразу справка здесь на месте, с которой можно сесть в поезд.

Люди, которые не вакцинированы и не вакцинируются – для них также предусмотрена возможность попадания в поезда, потому что наша задача, чтобы все ехали, чтобы пассажирское движение не останавливался. Мы развернули 10 центров тестирования и экспресс-тестирования на антиген также на вокзалах", - рассказал он.

По его словам, за сегодня сделали уже 500 тестов на вокзалах и около 100 человек вакцинировались.

"Мы несколько дней назад обратились в абсолютно все лаборатории и сказали о том, что это не для того, чтобы "Укрзализныця" на этом какие-то там деньги зарабатывала. И мы отвоевали лучшую вообще цену - мы людей здесь тестируем за 350 грн, потому что здесь нет никакого интереса. Хотим просто, чтобы пассажиры ехали. На Киевском вокзале развернуто два центра, сейчас будет добавляться персонал, под вечер мы его усилим, чтобы все где-то в формате 15-20 минут могли тестироваться.

То есть у людей есть выбор – можно один раз и навсегда решить вопрос с ограничением передвижения и сделать вакцину, а можно по лучшей низкой цене тестироваться и также попасть на поезд", - сказал Перцовский.

Также и. о. члена правления АО "Укрзализныця" рассказал, насколько подготовленными сегодня были пассажиры.

"Большинство людей следило за новостями, были подготовлены. Большинство имело документы или сертификаты, или тесты. Где-то есть около 20 случаев, когда люди без документов пробовали проникнуть в поезд и отказывались следовать за нами, здесь приходит на помощь Национальная полиция. Наши сотрудники действуют максимально корректно, мы не вступаем в какие-то споры, но всегда четко жестко вызываем 102 для того, чтобы полицейские с этими ситуациями разбирались", - констатировал чиновник.

Ранее сообщалось, что в Украине меняются требования для проезда в поездах между областями в результате усиления карантина. Согласно решению Кабмина, весь межобластной транспорт (автобусы, поезда, самолеты) с 21 октября перевозит только COVID-безопасных пассажиров. Для посадки на железнодорожный транспорт необходимо иметь: билет, паспорт, COVID-сертификат о вакцинации или отрицательный результата ПЦР-теста или экспресс-теста, который действителен 72 часа.