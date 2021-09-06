Новые правила для невакцинированных: Что изменится в Турции для граждан и туристов

Путешествовать без тестов можно только на собственном транспорте

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В Турции с 6 сентября граждане и туристы, которые не были привиты от COVID-19, не смогут свободно посещать общественные места. Вход разрешат лишь при условии наличия отрицательного результата ПЦР-теста. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Такие ограничительные меры введут во время посещения кинотеатров, театров, а также других общественных мест. Тест должен быть сделан за 48 часов до его предоставления. В то же время организаторы мероприятий и работники учреждений смогут проверять HES-код – персональный код Минздрава Турции. Его используют, чтобы отслеживать перемещения людей, которые могли контактировать с больными COVID-19. Система также предоставляет информацию о прививках и наличие теста.

Эти требования касаются и путешествий между городами на любом виде общественного транспорта, а также поездах и самолетах. Невакцинированным лицам, которые будут передвигаться на собственном авто, отрицательный результат ПЦР-теста не нужен. Таким образом власти Турции пытаются остановить распространение коронавирусной инфекции – с июля количество случаев превышает 20 000 человек.

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Напоминаем, что с 1 июня правительство страны изменило правила въезда для украинцев, которые предусматривают обязательное предоставление ПЦР-теста или ряд других документов.