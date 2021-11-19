Новую мутацию штамма "Дельта" обнаружили в восьми областях Украины

По сравнению с исходным вариантом, он на 10-15% заразнее

Новый вариант коронавирусного штамма "Дельта" обнаружили уже в восьми областях Украины. По сравнению с исходным вариантом, он на 10-15% заразнее. Об этом сообщил главный санитарный врач в Одесской области Виталий Гончаров.

"В Одесской области обнаружен новый вариант "Дельты". В октябре из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса в регионе заболело более 40 тысяч человек, умерли - 780 больных", - проинформировал он.

Также Гончаров добавил, что кроме Одесской области новый вид "Дельты" обнаружили еще в семи областях:

Львовской;

Тернопольской;

Ровенской;

Ивано-Франковской;

Волынской;

Закарпатской;

Херсонской.

Сейчас о свойствах нового варианта известно мало.

Ранее сообщалось, что ученые Института молекулярной биологии и генетики НАНУ обнаружили на территории Украины 11 вариантов штамма "Дельта" вируса SARS-CoV-2. По их данным, мутировавшие варианты вируса способны быстрее распространяться.