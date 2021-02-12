Новое школьное меню: Ученики и эксперты попробовали обновленные блюда

В следующем месяце будет проведена презентация меню для широкой общественности, после доработки некоторых блюд

"Может ли полезное быть вкусным? Сегодня вместе с рабочей группой мы искали ответ на этот вопрос. Для этого пригласили детей попробовать блюда из обновленного школьного меню, приготовленные по новым нормам и стандартам. Для нас было важно и интересно услышать отзывы учеников. Потому что очень хочется сделать так, чтобы они съедали, а не выбрасывали свои завтраки, обеды, полдники или ужины. Обратную связь получили, некоторые блюда дорабатываем", - написала Зеленская.

Кроме того, она отметила, что заранее о блюдах рассказывать не будет, но в следующем месяце будет проведена презентация меню для широкой общественности.

В свою очередь, главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в своем Facebook добавил: "Здоровое и сбалансированное. Таким будет обновленное школьное меню в соответствии с новыми нормами и стандартами. Сегодня вместе с первой леди Еленой Зеленской, которая инициировала реформу школьного питания, дегустировали обновленное школьное меню в составе рабочей группы Минздрава, МОН, Госпродпотребслужбы, детских диетологов, технологов, а также... детей".

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Напомним, ранее Елена Зеленская анонсировала обновление меню в школах в 2021 году и показала изменения в питании с 1 января. В частности, новое меню запрещает употребление детьми колбас, консервов и кофе.