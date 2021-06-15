Новая волна коронавируса COVID-19 ожидается с востока Украины, - НАН

Ученые предполагают, что новая волна, которая будет связана с "индийским" штаммом коронавируса, может начаться раньше осени

Новый штамм коронавируса COVID-19, который получил название "Дельта" (более известен как "индийский"), может начать волну заражения в Украине с восточных областей, поскольку он стремительно распространяется в Российской Федерации . Об этом свидетельствуют данные Национальной академии наук Украины.

По данным ученых, штамм "Дельта" в 1,6 раза заразнее "британского варианта" ("Альфа"), а также в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще - в реанимации.

"Обеспокоенность связана прежде всего с тем, что этот штамм очень распространился в РФ, и доля, которая на него приходится, по имеющейся (не слишком большой) выборке, согласно данным базы секвенирования GISAID, оценивается в четверть от всей заболеваемости в РФ", - пояснили в НАН.

В то же время, поскольку в Украине наблюдаются большие объемы иммиграции из России, существует риск того, что новая волна распространения COVID-19 может начаться с востока Украины. Кроме того, новая волна может оказаться намного выше предыдущих.

"Время ее наступления существенно зависит от доли штамма "Дельта" в Украине, которая пока неизвестна. При недостаточном контроле международной миграции и недостаточных темпах вакцинации новая волна может начаться раньше осени", - добавили в НАН.

Ранее сообщалось, что вариант коронавируса "Дельта" обнаружили уже в 74 странах. В частности, случаи были обнаружены в Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона, в Китае и США.