Новая техника и речной парад: В Минобороны готовятся к 30-летию Независимости

Майдан Независимости Фото из открытых источников

Парадные расчеты должны пройти новым строевым шагом

В Министерстве обороны презентовали предварительную концепцию парада к 30-й годовщины Независимости Украины, в котором должны принять участие более 4 тысяч участников, оркестр в тысячу музыкантов, а также 250 единиц вооружения, военной и специальной техники. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что среди прочего ко Дню Независимости планируется пролет воздушной колонны над Крещатиком, прохождения конного и кинологического подразделений и рассматривается вариант проведения речного военного парада на Днепре.

Всего в Минобороны хотят привлечь 27 парадных расчетов, из которых 19 будут Вооруженные силы Украины, а 8 – от других составляющих сектора безопасности и обороны. Они должны пройти новым строевым шагом.

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Кроме того, к параду должны привлечь и более 50 летательных аппаратов, а также продемонстрировать новейшие разработки, среди которых РСЗО "Ольха", "Нептун", ОТРК "Гром", БПЛА "Байрактар и другие образцы оборонных комплексов. При этом на Михайловской площади Киева сделают выставку военной техники и вооружения ВСУ.

На парад хотят пригласить руководителей оборонных ведомств и руководителей военных подразделений государств-партнеров, а также Генсека НАТО и Верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности.

В Минобороны добавили, что пока это предварительные идеи, но подразделения Вооруженных сил, которые будут привлечены к участию в параде войск, готовы начать подготовку и тренировки уже в конце февраля.

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Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что будущее празднование должен отметить 30-летие Независимости, а все мероприятия должны показать направления развития будущего Украины. По его словам, 24 августа состоится праздничный парад с привлечением военной техники, после чего будет праздничный концерт.