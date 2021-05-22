Новая серия "Паломницы" Оксаны Марченко расскажет, как священник не по своей воле может заработать смертный грех

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В это воскресенье, 23 мая, на "Першому Незалежному" выйдет новый фильм "Паломницы" - авторского проекта Оксаны Марченко. Он покажет киевский Покровский монастырь, в деталях расскажет о таинстве причастия и почему в его процессе священник может заработать тяжкий грех.

В этом эпизоде телеведущая поделится историей любви своих бабушки и дедушки. Незадолго до начала войны у них появился сын - папа Оксаны Марченко. С наступлением фашистов мужчина ушел на фронт и больше не вернулся. А молодая женщина едва не лишилась ребенка.

Страшно подумать, что чувствовала бабушка телеведущей. А еще труднее представить, как женщине пережить гибель своих детей.

Личной историей поделится также украинский политик Анна Герман, похоронившая двух своих сыновей.

Герои фильма говорят о том, что их сила - в вере. Только когда впускаешь Бога в свое сердце, обретаешь покой. Покровский монастырь имеет особые святыни, которые помогают верующим. А девушки приходят в обитель просить о замужестве.

Новый эпизод можно посмотреть уже в это воскресенье, 23 мая, в 15:00 на "Першому Незалежному". А если хотите поделиться своей историей, как вера в Бога помогла вам пережить жизненные трудности, заходите на сайт palomnitsa.com.ua и становитесь душевным донором.