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"Новая почта" повысила тарифы: Когда и на сколько вырастут цены за отправление

Такой шаг компания объяснила повышением цен на топливо и коммуналку

Фото из открытых источников

С 20 марта в Украине начнут действовать новые тарифы "Новой почты" на услуги доставки и упаковки отправлений. Об этом сообщает пресс-служба компании

"Понимая всю сложность экономической ситуации, связанной с пандемией и карантинными ограничениями, "Новая почта" длительное время сознательно не повышала тарифы. Мы работали на пределе возможностей и помогали стране бороться с ковидом, покупая медицинское оборудование и средства защиты для больниц. Но мы вынуждены сделать незначительное повышение тарифов в связи с ростом цен на топливо, коммунальные услуги, инфляцией и тому подобное", – пояснили в компании.

Как отмечается, тариф на базовые услуги доставки повышается на 5 грн, а тариф на упаковку – на 1-6 гривен. 

В то же время будет отменена дополнительная плата за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 см по одной из сторон отправления при условии упаковки согласно правилам упаковки "Новой почты".

Теперь такие посылки будут доставляться по базовому тарифу, главное – чтобы они были упакованы в коробку, гофрокартон или на плоскую основу.

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Напомним, накануне стало известно, что "Укрпочта" расширила перечень услуг, которые можно получить с помощью e-документов в приложении "Дія", разрешив получение посылок и почтовых переводов.

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