Троица и День Конституции Украины: Как будет работать почта в праздники

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21 и 28 июня "Новая почта" будет работать по графику воскресенья, а в "Укрпочте" будут работать только дежурные отделения

Украинская компания экспресс-доставки "Новая почта" обнародовала график работы на Троицу (20 и 21 июня) и День Конституции (28 июня). Соответствующий график распространила пресс-служба компании.

Как отмечается, 20 июня, отделения и адресная доставка "Новой Почты" будут работать в обычном режиме. А 21 июня и 28 июня отделения и адресная доставка "Новой Почты" будут работать согласно графику, по которым работают в воскресенье (может отличаться в зависимости от отделения).

С графиком работы конкретного отделения можно ознакомиться по этой ссылке.

В компании также отметили, что в дни между праздниками "Новая почта" будет работать по обычному графику.

В свою очередь, 20-21 июня и 28 июня будут работать только дежурные отделения "Укрпочты".

Перечень отделений "Укрпочты", которые будут работать:

В остальные дни отделения будут работать в обычном режиме.

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Напомним, 21 и 28 июня в Украине являются выходными в связи с празднованием религиозного праздника Троицы и государственного - Дня Конституции. В частности, украинцев ждут два длинных уикенда - 19-21 июня и 26-28 июня.