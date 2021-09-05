Ночью в ряд областей придут заморозки: Где ждать холодов
Ночью 6 и 7 сентября похолодает почти на всей территории страны
Синоптики предупреждают, что в Украину идут первые осенние заморозки. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Ночью 6 и 7 сентября заморозки на почве 0-3 градуса обойдут только Закарпатье и южные области Украины.
Заморозки ожидаются и 8 сентября. В среду резкое похолодание до 0-3 градусов прогнозируют в восточных и юго-восточных областях.
Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.
Как сообщалось ранее, в воскресенье, 5 сентября, в большинстве регионов Украины ожидается солнечная погода. Температура воздуха будет достигать + 21 градуса.