Ночью в ряд областей придут заморозки: Где ждать холодов

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Ночью 6 и 7 сентября похолодает почти на всей территории страны

Синоптики предупреждают, что в Украину идут первые осенние заморозки. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Ночью 6 и 7 сентября заморозки на почве 0-3 градуса обойдут только Закарпатье и южные области Украины. Заморозки ожидаются и 8 сентября. В среду резкое похолодание до 0-3 градусов прогнозируют в восточных и юго-восточных областях. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.