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Ночью в ряд областей придут заморозки: Где ждать холодов

Фото из открытых источников

Ночью 6 и 7 сентября похолодает почти на всей территории страны

Синоптики предупреждают, что в Украину идут первые осенние заморозки. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Ночью 6 и 7 сентября заморозки на почве 0-3 градуса обойдут только Закарпатье и южные области Украины.

Заморозки ожидаются и 8 сентября. В среду резкое похолодание до 0-3 градусов прогнозируют в восточных и юго-восточных областях.

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 5 сентября, в большинстве регионов Украины ожидается солнечная погода. Температура воздуха будет достигать + 21 градуса.

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