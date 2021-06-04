Мариуполь залило дождями: Затоплены дома, повалены деревья и размыты улицы

Последствия потопа в Мариуполе Фото из открытых источников

Обильные осадки выше нормы нанесли ущерб и создали множество аварийных ситуаций

В ночь с 3 на 4 июня в Мариуполе прошел дождь, заливая город тоннами воды во всех районах. Об этом сообщает городской портал mrpl.city.

Обильные осадки выше нормы создали множество аварийных ситуаций. О последствиях непогоды мариупольцы делятся в Telegram-канале Контакт-центра и в социальных сетях.

Так, жители сообщают, что в поселке Ляпино затопило дома, а в садах и огородах стоит вода. Частный сектор попросил помощи спасателей.

"Метр воды в доме. Нанесло шлака перед дворами. Если сейчас снова пойдет дождь, все снова будет во дворе", - говорится в сообщении.

Последствия потопа в Мариуполе Фото из открытых источников

Отмечается, что в Приморском районе города вода залила 4 этажа в доме №9 по проспекту Лунина. В Центральном районе по бульвару Шевченко, 93 залило квартиры с 9 по 4 этажи.

Кроме того, очевидцы рассказали, что по улице Итальянской, 123 и Филиппа Орлика, 86 упали большие деревья. А в районе 67 дома по проспекту Строителей вода вымыла грунт из-под тротуара, в результате чего просела плитка.

"По счетчикам льется вода. Искрится все. Так и до пожара недолго. Деревянные двери набухли и люди с трудом могут попасть домой. Надо проверить ливневки. Раз они не справляются совсем. Ждать капитальный ремонт крыши нет возможности", - сообщили местные жители.

Последствия потопа в Мариуполе Фото из открытых источников

Отмечается, что для устранения последствий непогоды уже направлены спасатели аварийно-водолазной службы и ГСЧС. Работники ДТЭК также устраняют аварийные ситуации.

По информации Контакт-центра, аварийно-восстановительные работы по электроэнергии в Центральном и Приморском районах продлятся ориентировочно до 20:00.

Сообщается, что в Мариуполе за три часа выпало более половины месячной нормы осадков.

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Напомним, что в городе Днепр в результате интенсивного ливня подтоплено 90 домов и более 150 домохозяйств.