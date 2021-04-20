Нимченко: Восстанавливая братские могилы воинов, защищавших нашу землю во время Великой Отечественной войны, мы сохраняем историческую память народа

Василий Нимченко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

В преддверии великого праздника ‒ Дня Победы в Великой Отечественной войне ‒ представители местных ячеек политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" инициировали обращение к местным органам власти с целью восстановления и благоустройства братских могил воинов, павших на полях сражений в Черкасской области во время Великой Отечественной войны 1941‒1945 годов. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Черкасской региональной организации "Оппозиционной платформы ‒ За жизнь" Василий Нимченко, передает пресс-служба политсилы.

По словам парламентария, братские могилы бойцов, во время Великой Отечественной защищавших Черкасскую область от немецко-фашистских захватчиков, имеют историческое значение не только на местном уровне, но и на государственном.

"Культурное наследие находится под угрозой уничтожения, исторические объекты, которые расположены по всей территории области, нуждаются в немедленной реставрации, отдельные из них пострадали от преступных действий вандалов. Ввиду этого политической партией "Оппозиционная платформа – За жизнь" было принято решение сделать все, чтобы сохранить историческую память", ‒ сообщил Василий Нимченко.

Народный депутат отметил, что, к сожалению, Министерство культуры фактически проигнорировало депутатское обращение относительно реставрации братских могил, перенаправив его балансодержателю для решения данного вопроса.

Поэтому представители местных ячеек ОПЗЖ выразили намерение предоставить дополнительное финансирование и принять непосредственное участие в проведении ремонтно-реставрационных работ.

"Приглашаем всех небезразличных принять участие в реконструкции памятников культуры и исторического наследия, ведь это вопрос сохранения исторической памяти, это воспитание чувства патриотизма и гордости за наших воинов, это наша дань уважения им", ‒ призвал Василий Нимченко.

Парламентарий особо подчеркнул, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" приложит максимум усилий, чтобы сохранить культурное наследие в знак признательность тем, кто отдал свою жизнь за будущее Украины и отстоял свободу и независимость нашего Отечества, избавив его от фашистского порабощения.

"Мы всегда будем благодарнны героям, защитившим наше право на жизнь. Помним. Благодарим. Гордимся", ‒ сказал в заключение Василий Нимченко.