Николаевскую область вернули в оранжевую зону

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В регионе превышены COVID-показатели

Николаевскую область вернули в оранжевую зону карантинных ограничений после одного дня ослабления карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В связи с ними, в Николаевской области коэффициент выявления новых случаев составляет 20,6% при норме не более 20%. Она является единственным регионом в оранжевой зоне карантина и единственным регионом, где превышены показатели по COVID-19.

Следовательно, остальные области стабильно остаются в желтой зоне противоэпидемической опасности.

Кроме этого, девять регионов уже отвечают зеленой зоне по проценту от эпидемического порога: Киев, Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская область.

Минздрав

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