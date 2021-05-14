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Николаевскую область вернули в оранжевую зону

Фото из открытых источников

В регионе превышены COVID-показатели

Николаевскую область вернули в оранжевую зону карантинных ограничений после одного дня ослабления карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. 

В связи с ними, в Николаевской области коэффициент выявления новых случаев составляет 20,6% при норме не более 20%. Она является единственным регионом в оранжевой зоне карантина и единственным регионом, где превышены показатели по COVID-19.

Следовательно, остальные области стабильно остаются в желтой зоне противоэпидемической опасности. 

Кроме этого, девять регионов уже отвечают зеленой зоне по проценту от эпидемического порога: Киев, Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская область.

Минздрав

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Ранее сообщалось, что в Украине, по состоянию на утро 14 мая, зафиксировали 7562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди них – 336 детей и 216 медработников. 

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