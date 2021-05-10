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Николаевскую область перевели в "оранжевую" зону карантина

Фото из открытых источников

В "оранжевой" зоне теперь находятся восемь областей

По состоянию на 10 мая, Николаевская область переведена из "желтой" в "оранжевую" зону карантина, в которой теперь находятся восемь областей. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовало Министерство здравоохранения Украины.

В частности, в Николаевской области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования и составляет 20,5% (норма - менее 20%).

Уровень госпитализаций находится на отметке 41,2 при норме не более 60 на 100 тыс. населения. Загруженность коек с кислородом составляет 34,5% (норма - до 65%).

МИНЗДРАВ

Как известно, в "оранжевой" зоне запрещается:

  • проведение массовых мероприятий при участии более 20 человек;
  • работа заведений размещения (хостел, турбазы и т. п.), кроме гостиниц;
  • плановые госпитализации в больницах;
  • работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры.

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Ранее сообщалось, в Украине не осталось "красных" зон карантина. Все области находятся в "оранжевой" и "желтой" зонах эпидемической опасности.

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