Николаевскую область перевели в "оранжевую" зону карантина

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В "оранжевой" зоне теперь находятся восемь областей

По состоянию на 10 мая, Николаевская область переведена из "желтой" в "оранжевую" зону карантина, в которой теперь находятся восемь областей. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовало Министерство здравоохранения Украины.