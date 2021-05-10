Николаевскую область перевели в "оранжевую" зону карантина
В "оранжевой" зоне теперь находятся восемь областей
По состоянию на 10 мая, Николаевская область переведена из "желтой" в "оранжевую" зону карантина, в которой теперь находятся восемь областей. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовало Министерство здравоохранения Украины.
В частности, в Николаевской области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования и составляет 20,5% (норма - менее 20%).
Уровень госпитализаций находится на отметке 41,2 при норме не более 60 на 100 тыс. населения. Загруженность коек с кислородом составляет 34,5% (норма - до 65%).
Как известно, в "оранжевой" зоне запрещается:
- проведение массовых мероприятий при участии более 20 человек;
- работа заведений размещения (хостел, турбазы и т. п.), кроме гостиниц;
- плановые госпитализации в больницах;
- работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры.
Ранее сообщалось, в Украине не осталось "красных" зон карантина. Все области находятся в "оранжевой" и "желтой" зонах эпидемической опасности.