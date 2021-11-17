Никаких налогов на "тысячу за вакцинацию" начисляться не будет, - Шмыгаль

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Никаких налогов за послевакцинные 1000 гривен, которые на днях анонсировал президент Зеленский, начисляться не будет. Кроме этого, эти средства никоим образом не повлияют на получение субсидии. Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"3 млрд грн направляем на программу в этом году и еще 3 млрд грн — в начале следующего с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета", - написал Шмигаль и добавил:

"Никаких налогов на эту 1000 гривен начисляться не будет. Эти средства никоим образом не повлияют на получение субсидии".

Ранее сообщалось, что в Украине с 19 декабря, через приложение "Дія", каждый, кто прошел полный курс вакцинации, сможет получить 1 тысячу гривен. На соответствующую программу планируют выделить 3 млрд гривен до конца этого года и такую же сумму - в начале 2022 года.

Впоследствии, народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев и рассказал, где власть будет брать средства на соответствующие цели.