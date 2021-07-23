Никаких каблуков: Крупнейший лоукостер Украины SkyUp изменил формы бортпроводников

Самолет авиалиний SkyUp Фото из открытых источников

Концепцию новой формы в авиакомпании описывают одной фразой "схватывает на лету"

Крупнейший лоукостер Украины SkyUp изменил формы бортпроводников. С осени женщины больше не будут носить туфли на шпильке, их заменят удобные кроссовки. Об этом сообщает Avianews.

Отмечается, что наибольшие изменения претерпел одежду для стюардесс, мужская форма осталась более классической.

Замену туфель кроссовками SkyUp объяснил желанием улучшить самочувствие женщин, которые длительное время работают на ногах.

"Это одежда для активных, смелых, ярких, для тех, кто не любит официоза, но ценит стиль; реагирует быстро, действует взвешенно, принимает вызовы и преодолевает их.

Форма для тех, кто открыт к новому, тех, кто любит путешествия и жизнь", - так новую форму описывают в SkyUp.

SkyUp изменил формы бортпроводников Avianews

Кроме каблуков, в компании изменили также способ ношения платков-их больше не будут завязывать на шее, а крепить на плечи.

Подчеркивается, что макияж теперь будет сочетать в градиенте голубые и оранжевые цвета, которые символизируют восход и закат солнца.

SkyUp изменил формы бортпроводников Avianews