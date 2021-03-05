Незначительная аллергия: Минздрав уточнил данные о побочных эффектах после прививки Covishield

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Такие побочные эффекты наблюдались после вакцинации 126 человек из 10 тысяч, получивших препарат

В Украине на 10 тысяч проведенных вакцинаций против коронавируса зафиксировано 126 незначительных аллергических реакций на препарат Covishield. Об этом во время часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"По статистике, в нашей стране на 10 тысяч проведенных вакцинаций зафиксировано всего 126 незначительных аллергических реакций, практически все они имели легкую форму. Это всего 1,2%", - отметил он.

При этом Степанов добавил, что за все время вакцинации был зафиксирован лишь один случай, который требовал надзора врачей. "Но через несколько дней вакцинированного отпустили домой в абсолютно здоровом состоянии, это медицинский работник, который на следующий день начал выполнять свои обязанности", - уточнил он.

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Напомним, накануне глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что более 100 вакцинированных в Украине имели побочные эффекты после применения индийской вакцины Covishield. При этом, по его словам, одного человека госпитализировали. Однако, парламентарий не уточнил, какого характера были эти побочные эффекты.

Как сообщалось, по состоянию на 5 марта с 24 февраля в Украине уже вакцинировали против коронавирусной болезни 12 481 человека.