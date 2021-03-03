Незаконный приговор Приходько: Украина выразила России протест

Олег Приходько Крымская солидарность

Киев требует немедленного освобождения политзаключенного

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с оглашением российским судом незаконного приговора крымчанину Олегу Приходько, который предусматривает лишение свободы на 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с безосновательным политически мотивированному решению Южного окружного военного суда в г. Ростов-на-Дону (РФ) 3 марта 2021 года об осуждении гражданина Украины Олега Приходько по сфабрикованным обвинениям в "подготовке террористического акта, изготовлении и незаконном хранении взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, украинская сторона требует отмены неправомерного решения суда и немедленного освобождения Олега Приходько, а также всех незаконно удерживаемых Россией граждан Украины.

"Призываем международное сообщество категорически осудить применение РФ практики судебных преследований инакомыслия с использованием незаконных силовых методов и антитеррористического законодательства, требовать прекращения Россией в нарушение норм международного права на временно оккупированных ею территориях Украины, продолжить активную деятельность по защите прав и свобод жителей Автономной Республики Крым и города Севастополь с использованием как национальных, так и международных механизмов, и усилить давление на РФ, в частности санкционное", - отметили в МИД.

При этом добавляется, дело против Олега Приходько имеет все признаки политически мотивированного. В частности, адвокат украинца сообщил о многочисленных процедурных нарушениях во время досудебного следствия, а также о непринятии российской стороной доказательств непричастности мужчины.

"Сегодняшний приговор - это очередное проявление системной политики запугивания всех, кто выступает против оккупации Крыма", - прокомментировала первая заместитель министра Эмине Джапарова.

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Напомним, что сегодня, 3 марта, российский суд осудил крымчанина Олега Приходько к 5 годам заключения в колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере почти 42 тысячи гривен.

10 октября 2019 года в Крыму российские силовики задержали активиста Олега Приходько, которого подозревают в подготовке теракта. По версии следствия, подозреваемый планировал взорвать административное здание, расположенное в небольшом городе на западе полуострова – в Саках.

Приходько отрицает вину и утверждает, что во время обыска в гараже ему подбросили тротиловую шашку-200, запал от гранаты РГД-2 и поражающие элементы — нарезанные электроды для сварки. А в ночь после задержания в здании ФСБ неизвестный мужчина, представившись врачом под предлогом осмотра отобрал у него из полости рта биологические образцы. Приходько считает, что после этого его ДНК нанесли на взрывчатку и таким образом сфальсифицировали факт принадлежности ему взрывчатки.