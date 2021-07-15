Незаконная продажа вакцин от COVID-19: Минздрав обратился к правоохранителям

Национальная полиция открыла производство и внесла дело в ЕРДР, сейчас проводится расследование

"На этот факт сразу произошло реагирование. За моей подписью последовало обращение в Национальную полицию и Министерство внутренних дел, поскольку здесь нечего проверять.

Ни одна коммерческая вакцина против COVID-19 от любого производителя в Украину не завозилась, поэтому она не может продаваться на территории Украины", - отметил Ляшко.

Он отметил, что Минздрав предварительно провел проверку, входит ли эта частная клиника в перечень частных медучреждений, которые получают выплаты за проведение прививок.

"Дополнительно мы просмотрели и проверили: есть ли эта частная клиника в перечне учреждений, которые получают выплаты за проведение прививки. Нет. Перераспределялись ли из департамента здравоохранения вакцины для этого учреждения, чтобы они проводили прививки? Такого тоже не было", - сказал Ляшко.

По его словам, сейчас в Украине 90 частных учреждений и физических лиц-предпринимателей в частных клиниках включены в перечень медучреждений, которые проводят вакцинацию от коронавирусной болезни и получают за это выплаты от государства.

"Им передают вакцину и они бесплатно проводят прививки, как государственные, так и коммунальные учреждения", - отметил Ляшко.

По словам министра, Национальная полиция открыла производство и внесла это дело в ЕРДР, сейчас проводится расследование.

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Напомним, ранее в Киевской области разоблачили руководство одного из психоневрологических интернатов, которое незаконно продавало вакцину от коронавируса, предназначенную для прививки незащищенных слоев населения.