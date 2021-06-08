Netflix выпустил трейлер первого фильма, снятого сервисом в Украине

Кадр из фильма "Последний наемник" Netflix

"Последнего наёмника" пользователи Netflix смогут увидеть уже 30 июля

Американский стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер к фильму "Последний наёмник" – первой ленты, снятой компанией на территории Украины. Видео опубликовали на официальной YouTube-странице.

Как отмечается, в главной роли в комедийном боевике снялся Жан-Клод Ван Дамм.

Фильм снимали в прошлом году в Киеве и Париже. В частности, украинской частью съемок занималась компания Apple Tree Vision.

"Последнего наёмника" пользователи Netflix смогут увидеть уже 30 июля.

Ранее сообщалось, что стриминговая компания Netflix - в поисках экспертов для расширения своей деятельности, поскольку она собирается заниматься видеоиграми. Такое решение связано с замедлением прироста новых подписчиков.