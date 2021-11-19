home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Netflix сделал стоимость подписок в Украине дешевле: Новая цена

Pixabay

Для всех украинских пользователей Netflix новые тарифы начнут действовать со следующего месяца

Стриминговая платформа Netflix сделала стоимость подписок в Украине дешевле, передает Бабель.

Отныне стоимость базовой подписки (480p) в Украине составляет 4,99 евро (ранее стоила 7,99 евро), стандартного плана (1080р) — 7,99 евро (раньше стоил 9,99 евро), а премиум подписки (4К+HDR) — 9,99 евро вместо 11,99 евро.

Подчеркивается, что для всех украинских пользователей Netflix новые тарифы начнут действовать со следующего месяца.

Новости по теме: Netflix запустил локализованный сервис с интерфейсом на украинском языке

Напомним, ранее мы писали, что стриминговая платформа Netflix разработала новую функцию для детей, чтобы привлечь младших зрителей на свою платформу и помочь им открыть для себя новые программы. Она будет похожей на TikTok и будет показывать детям короткие видеоролики из детских программ и фильмов на платформе.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

FT: Путин рассматривает Украину как "незавершенное дело" РФ совершит ошибку, в случае "авантюрных" шагов в отношении Украины, - Джонсон Эскалация миграционного кризиса на польско-белорусской границе: Угрозы для Украины Пограничники не пустили московскую блогерку на территорию Украины

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект