Netflix сделал стоимость подписок в Украине дешевле: Новая цена

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Для всех украинских пользователей Netflix новые тарифы начнут действовать со следующего месяца

Стриминговая платформа Netflix сделала стоимость подписок в Украине дешевле, передает Бабель.

Отныне стоимость базовой подписки (480p) в Украине составляет 4,99 евро (ранее стоила 7,99 евро), стандартного плана (1080р) — 7,99 евро (раньше стоил 9,99 евро), а премиум подписки (4К+HDR) — 9,99 евро вместо 11,99 евро.

Подчеркивается, что для всех украинских пользователей Netflix новые тарифы начнут действовать со следующего месяца.

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Напомним, ранее мы писали, что стриминговая платформа Netflix разработала новую функцию для детей, чтобы привлечь младших зрителей на свою платформу и помочь им открыть для себя новые программы. Она будет похожей на TikTok и будет показывать детям короткие видеоролики из детских программ и фильмов на платформе.