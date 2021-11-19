Netflix сделал стоимость подписок в Украине дешевле: Новая цена
Для всех украинских пользователей Netflix новые тарифы начнут действовать со следующего месяца
Стриминговая платформа Netflix сделала стоимость подписок в Украине дешевле, передает Бабель.
Отныне стоимость базовой подписки (480p) в Украине составляет 4,99 евро (ранее стоила 7,99 евро), стандартного плана (1080р) — 7,99 евро (раньше стоил 9,99 евро), а премиум подписки (4К+HDR) — 9,99 евро вместо 11,99 евро.
Подчеркивается, что для всех украинских пользователей Netflix новые тарифы начнут действовать со следующего месяца.
Напомним, ранее мы писали, что стриминговая платформа Netflix разработала новую функцию для детей, чтобы привлечь младших зрителей на свою платформу и помочь им открыть для себя новые программы. Она будет похожей на TikTok и будет показывать детям короткие видеоролики из детских программ и фильмов на платформе.