Netflix приобрел права на создание мультфильма о животных аббатства Рэдволл

Кадр из анимационного фильма "Рэдволл" Netflix

Сервис приобрел права на все 22 книги детской фэнтезийной серии о приключениях животных

Стриминговый сервис Netflix приобрел права на все 22 книги детской фэнтезийной серии о приключениях животных аббатства Рэдволл английского писателя Брайана Джейкса. Об этом сообщает Deadline.

Согласно сообщению, в планах Netflix, создание полнометражной анимации и мультсериала. Полнометражный фильм, первое фото из которого сервис показал, анонсируя работу, будет основан на событиях первой книги "Воин Рэдволла" и будет называться "Рэдволл".

Сценарий к мультфильму написал Патрик Макхейл, который работал над фильмом Гильермо дель Торо "Пиноккио".

Анимационный же сериал будет посвящен приключениям Мартина Воина, героя шестой книги из серии "Рэдволл".

Справка:

Серия книг "Рэдволл" рассказывает об антропоморфных мышах, кротах, зайцах, барсуках и других лесных животных, населяющих аббатство Рэдволл и его округу.

Первая книга из серии "Рэдволл" вышла в 1986 году, последняя же — в 2011 году.

Напомним, ранее Netflix выпустил документальный сериал о работе шпионов и разведки, героями одной из серий которого стали лидеры ОУН Степан Бандера и Лев Ребет, а также бывший президент Украины Виктор Ющенко.