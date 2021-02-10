Netflix приобрел права на создание мультфильма о животных аббатства Рэдволл
Сервис приобрел права на все 22 книги детской фэнтезийной серии о приключениях животных
Стриминговый сервис Netflix приобрел права на все 22 книги детской фэнтезийной серии о приключениях животных аббатства Рэдволл английского писателя Брайана Джейкса. Об этом сообщает Deadline.
Согласно сообщению, в планах Netflix, создание полнометражной анимации и мультсериала. Полнометражный фильм, первое фото из которого сервис показал, анонсируя работу, будет основан на событиях первой книги "Воин Рэдволла" и будет называться "Рэдволл".
Сценарий к мультфильму написал Патрик Макхейл, который работал над фильмом Гильермо дель Торо "Пиноккио".
Анимационный же сериал будет посвящен приключениям Мартина Воина, героя шестой книги из серии "Рэдволл".
Справка:
Серия книг "Рэдволл" рассказывает об антропоморфных мышах, кротах, зайцах, барсуках и других лесных животных, населяющих аббатство Рэдволл и его округу.
Первая книга из серии "Рэдволл" вышла в 1986 году, последняя же — в 2011 году.
Напомним, ранее Netflix выпустил документальный сериал о работе шпионов и разведки, героями одной из серий которого стали лидеры ОУН Степан Бандера и Лев Ребет, а также бывший президент Украины Виктор Ющенко.